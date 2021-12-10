Crocus Group построит на Киевском шоссе магазин "Твой дом" вместо четвертого ТРК Vegas

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Компания Crocus Group отказалась от планов построить четвертый торгово-развлекательный комплекс Vegas на Киевском шоссе в Москве. Вместо этого в 2023 году там планируется открыть флагманский гипермаркет "Твой дом", сообщил в пятницу ТАСС президент компании Араз Агаларов по итогам сессии образовательного бизнес-форума "Репутация".

В 2017 году Агаларов сообщал о планах построить на Киевском шоссе в Москве четвертый торгово-развлекательный комплекс Vegas. Инвестиции тогда оценивались в 15 млрд рублей. "В связи с тем, что там построился торговый центр "Саларис", четвертый "Вегас" там нет смысла строить, мы там будет строить магазин "Твой дом", - сказал Агаларов.

По его словам, седьмой по счету гипермаркет станет флагманом в этой сети. "Это серьезное, загруженное направление. С учетом того опыта, который мы набрали во всех предыдущих шести магазинах, этот "Твой дом" будет самым большим и рентабельным", - добавил президент Crocus Group.

Он отметил, что строительство планируется начать весной 2022 года. "Закончим года через полтора", - сказал Агаларов.

В круглосуточных гипермаркетах "Твой дом" представлены товары для дома, сада, ремонта и дизайна. Концепция магазинов также включает оранжерею и гастроном. На данный момент в сети открыто пять гипермаркетов в Московском регионе и один в Воронеже.

Сrocus Group - одна из крупнейших девелоперских компаний России, основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов девелопера превышает 6 млн кв. м, среди них - московские торгово-развлекательные комплексы Vegas, сеть гипермаркетов "Твой дом", торговый комплекс "Крокус Сити Молл", станция московского метро "Мякинино". Также компания выступает подрядчиком строительных работ по достройке домов обанкротившейся компании Urban Group в Московской области.