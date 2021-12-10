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Яровая предложила ввести требования к инвестиционным программам в сфере концессий в ЖКХ

Вице-спикер Госдумы напомнила, что президент Владимир Путин еще в 2013 году давал поручения по вопросу развития концессионных соглашений в этой сфере

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает необходимым установить обязательные требования к разработке инвестиционных программ в сфере концессионных соглашений в отношении объектов коммунального комплекса. Об этом Яровая сообщила в пятницу по итогам заседания межфракционной рабочей группы Госдумы.

"В отношении концессий в сфере жилищно-коммунального комплекса отсутствуют общие требования к разработке инвестиционных программ. Также в законодательстве не определены обязательные квалификационные требования к участникам конкурсов на заключение концессионного соглашения, а это должно быть сделано", - приводит слова Яровой ее пресс-служба в распространенном сообщении.

Яровая отметила, что эффективная процедура концессий заключается "в понятности и единообразии требований к инвестиционным программам, их исполнению и ответственности за их неисполнение". "И то, что именно этот вопрос уполномоченным ведомством до настоящего времени не проработан, вызывает обеспокоенность, потому что это касается всех подобных соглашений", - сказала вице-спикер Госдумы.

Она напомнила, что еще в 2013 году президент РФ Владимир Путин давал поручения по вопросу развития концессионных соглашений в сфере ЖКХ. "В частности, речь шла о необходимости обеспечения методического руководства и координации передачи в концессию, где это необходимо и обоснованно, объектов коммунальной инфраструктуры, и жестко контролировать этот процесс по качеству и срокам исполнения. В этой связи назрела необходимость усовершенствовать законодательную базу", - отметила Яровая.

По ее словам, привлечение инвестиций должно приводить к снижению тарифов на услуги. Так, напомнила она, сегодня никто не дает оценку обоснованности принимаемых субъектами решений в части установления тарифов, "поэтому Министерству экономического развития и ФАС следует проанализировать этот вопрос". "Все, что является основой жизнеобеспечения, это вопросы государственной безопасности, от этого зависят жизнь, здоровье наших граждан. Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение - это все то, что сопряжено с сохранностью здоровья, программой долголетия и благополучия жизни граждан, которая сегодня является государственным приоритетом", - добавила Яровая.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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