Правительство выделило еще 5,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 5,5 млрд рублей из резервного фонда правительства на поддержку льготной ипотечной программы. Об этом в субботу сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительства будет направлено еще 5,5 млрд рублей. Это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тыс. граждан. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов.

Программа "Льготная ипотека" была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли. В её рамках можно получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. Максимальная сумма кредита для всех регионов - 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Получить такой кредит можно будет до конца действия программы льготной ипотеки, то есть до 1 июля 2022 года.