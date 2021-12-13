Еще шесть регионов приступят к новой программе расселения аварийного жилья в 2022 году

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Кроме Сахалинской области, еще шесть регионов России начнут в 2022 году реализацию новой программы расселения аварийного жилья, признанного таким на 1 января 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.

"Расселение аварийного жилищного фонда в рамках обновленной программы уже началось в Сахалинской области. Также в 2022 году планируют приступить к расселению такого жилищного фонда еще шесть субъектов Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Магаданская область и Саратовская область", - сообщили в Фонде ЖКХ.

Указанные регионы, кроме Республики Дагестан, уже предоставили в Фонд ЖКХ заявки на финансирование для ускоренного переселения из аварийного жилищного фонда.

Отмечается, что Карачаево-Черкесская Республика и Сахалинская область завершили региональные программы переселения из аварийного жилья 2019-2025 годов еще в 2020 году. Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Севастополь в 2021 году выполнили показатели федерального проекта по расселению граждан. Кроме того, до конца 2021 года программу переселения планируют завершить Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Чеченская Республики, Магаданская и Саратовская области.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о направлении еще свыше 100 млрд рублей в регионы на ускоренное расселение граждан из аварийного жилья. В Фонде ЖКХ отметили, что эти средства пойдут на ускоренное расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

По данным Фонда, уже 42 региона предоставили заявки на финансовую поддержку по переселению граждан в опережающем порядке. "Указанные регионы уже получили в качестве аванса 20,16 млрд рублей и приступили к выполнению запланированных мероприятий", - прокомментировали в пресс-службе.