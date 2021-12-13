В Удмуртии с начала года из аварийного жилья расселили более 800 человек

ТАСС, 13 декабря. Власти Удмуртии в 2021 году расселили из аварийного жилья более 800 человек, до 2024 года условия проживания улучшат для 6,5 тыс. жителей региона, сообщил в понедельник на аппаратном совещании органов госвласти премьер-министр республики Ярослав Семенов.

"Мы должны расселить 93 тыс. кв. м непригодного жилищного фонда, и в новое жилье до 2024 года должны переехать 6,5 тыс. человек. Всего на сегодня уже расселено 20,6 тыс. кв. м жилья, жилищные условия улучшили 1 368 человек. Из этого количества только за этот год расселено 11 тыс. кв. м и, соответственно, 839 человек", - рассказал Семенов.

Он добавил, что до конца года в Удмуртии построят 839 тыс. кв. м нового жилья. "По итогам 11 месяцев мы уже имеем 713 тыс. Ежегодно темпы жилищного строительства мы наращиваем. Это позволяет все большему количеству семей улучшать свои жилищные условия, параллельно мы работаем над механизмами доступной ипотеки и мерами поддержки", - отметил глава республиканского кабмина.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предполагает увеличение доступности собственного жилья благодаря развитию ипотеки и наращиванию объемов строительства. Людей за счет государства переселяют из аварийных домов, в городах и исторических поселениях благоустраивают общественные пространства.