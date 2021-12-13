Самые высокие жилые дома в Подмосковье построят у метро "Мякинино"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Жилой квартал у станции метро "Мякинино" в Красногорске будет включать семь небоскребов средней высотой 55 этажей, сообщил ТАСС президент компании Crocus Group Араз Агаларов. Это будут самые высокие жилые здания в Московской области.

"Строительство, я думаю, начнется весной 2022 года. Средняя этажность семи высоток составит 55 этажей. Мы хотим создать образцовый квартал, который будет потом не стыдно показать и правительству, и даже президенту страны. Показать, как такая комплексная застройка может выглядеть", - сказал Агаларов.

В пресс-службе Crocus Group добавили ТАСС, что, когда дома будут построены, они станут самыми высокими в Подмосковье. По данным портала "Единый ресурс застройщиков", в настоящее время наиболее высокий жилой комплекс в регионе достигает 44 этажей. Он был сдан в 2018 году и тоже расположен в Красногорске. Средняя же высота строительства в Московской области составляет около 18 этажей.

Агаларов добавил, что строительство будет вестись в сотрудничестве с ДОМ.РФ. "Приоритетное направление этой компании - жилье, у них есть кредиты на строительство, инфраструктурные кредиты, ипотечные кредиты", - сказал он. О том, какими именно механизмами воспользуется девелопер для строительства жилого комплекса, говорить пока рано, так как сейчас идет процесс переговоров с ДОМ.РФ, отметил президент Crocus Group.

Ранее в интервью РБК он сообщал, что площадь проекта составит 500 тыс. кв. м, первые два здания планируется достроить в 2023 году. Проект будет включать жилье, апартаменты, детские сады, школы, спортивный дворец, бассейны и ледовые арены, бульвар на набережной Москва-реки, добавил Агаларов. Изначально на этой территории компания Crocus Group планировала построить комплекс из 14 небоскребов с офисами и гостиницами. Предполагалось, что проект в том числе включал бы Trump Tower.

Сrocus Group - одна из крупнейших девелоперских компаний России, основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов девелопера превышает 6 млн кв. м, среди них - московские торгово-развлекательные комплексы Vegas, сеть гипермаркетов "Твой дом", торговый комплекс "Крокус Сити Молл", станция московского метро "Мякинино". Также компания выступает подрядчиком строительных работ по достройке домов обанкротившейся компании Urban Group в Московской области.