В Думу внесли законопроект, решающий проблему со сроками эскроу при переносе сдачи дома

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, устраняющий проблему, при которой из-за переноса сдачи новостройки деньги со счетов эскроу возвращаются дольщику, а застройщик в свою очередь может перепродать квартиру новому покупателю по более высокой цене. Документ в понедельник опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Деньги дольщика вносятся на счет эскроу после регистрации договора участия в долевом строительстве (ДДУ) на срок условного депонирования денежных средств, который не может превышать более чем на шесть месяцев запланированный срок ввода дома в эксплуатацию. Однако, когда застройщик допускает просрочку сдачи жилья, которая выходит за сроки условного депонирования, банк должен вернуть денежные средства дольщику. При этом, согласно нынешнему законодательству, ДДУ расторгнут не будет. Застройщик может подписать с дольщиком дополнительное соглашение к ДДУ, и тогда проблем с эскроу счетом не возникнет. Если же такое соглашение не подписано, застройщик может отказываться от продления договора счета эскроу.

"В итоге возникает патовая ситуация. Участник строительства вправе понудить застройщика к заключению нового договора счета эскроу или продлить срок действующего. Но поскольку на стороне застройщика уже значительная просрочка по исполнению обязательства, застройщик будет настаивать на расторжении договора участия в долевом строительстве по причине закрытия счета эскроу, рассчитывая в том числе заключить новый договор по более высокой цене с новым участником строительства", - говорится в пояснительной записке.

И хотя расторжение старого ДДУ и заключение нового не освобождает застройщика от ответственности перед дольщиком, заключение нового договора может позволить компенсировать возникшие расходы, отмечают авторы законопроекта. Поэтому для исключения давления со стороны застройщика на дольщиков в законе об участии в долевом строительстве предлагается уточнить норму о сроке условного депонирования.

"Так, предлагается уточнить, что счет эскроу открывается на срок не менее срока ввода эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости, но не более чем на пять лет. Если строительство многоквартирного дома не может быть завершено в предусмотренный договором участия в долевом строительстве срок, продление срока условного депонирования осуществляется без заявления сторон договора счета эскроу при условии, что участником долевого строительства в уполномоченный банк (эскроу-агент) не направлено уведомление о закрытии счета эскроу", - говорится в документе.

Срок вступления в силу

Авторами законопроекта в том числе выступили председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев. Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на договоры долевого участия, заключенные до этого срока.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о нескольких случаях, когда застройщики вынуждали дольщиков подписывать дополнительные соглашения к договору долевого участия (ДДУ) о переносе сдачи дома на более поздние сроки. Тех, кто отказывался подписывать, шантажировали досрочным закрытием счетов эскроу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.