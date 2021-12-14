Солодов: "Дальневосточные кварталы" построят в привлекательной части столицы Камчатки

ТАСС, 14 декабря. Жилье по проекту "Дальневосточный квартал" в Петропавловске-Камчатском планируется построить в самой привлекательной части города, где сформированы несколько участков общей площадью 16 га, сообщила во вторник пресс-служба аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Наша задача - создать новое качество жилья в Петропавловске-Камчатском. Это самая привлекательная часть города", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Приоритетной территорией для комплексного освоения и застройки в рамках данного проекта является микрорайон Северный в районе улицы Северо-Восточное шоссе - проспекта Содружества - улицы Ломоносова. Здесь сформированы несколько земельных участков суммарной площадью 16 га. В соответствии с генеральным планом города на земельном участке установлена функциональная зона, разрешающая строительство жилых домов. На этой территории предполагается строительство семи жилых кварталов на более чем 100 тыс. кв. м жилья, школы, детских садов, коммерческой недвижимости, благодаря этому жилье получат более 3 тыс. человек.

В следующем году может быть запланирована процедура включения участка в режим территории опережающего развития, что позволит сделать проект более экономически выгодным. Снижение затрат со стороны строителей должно отразиться на уменьшении цены за квадратный метр.

"Инфраструктура будет подведена за счет бюджетных средств. Резидент ТОР получает налоговые льготы. Поэтому надо сделать так, чтобы это отразилось на стоимости жилья", - сказал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, которого процитировала пресс-служба. Предполагается, что реализация проекта начнется в 2023 году.

Проект "Дальневосточный квартал" предполагает предоставление застройщикам, проекты которых соответствуют определенным стандартам, статуса резидентов территорий опережающего развития и, соответственно, льготного налогового режима, земельных участков, государственной поддержки при создании коммунальной и социальной инфраструктуры при условии снижения стоимости жилья для дальневосточников.