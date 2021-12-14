В Норильске построят более 70 новых домов и снесут 40 аварийных

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в соответствии с которым в городе построят более 70 новых многоквартирных домов, расселят 40 аварийных, а также обеспечат выплаты 1 860 семьям на покупку жилья. Распоряжение об утверждении плана подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"План рассчитан до 2035 года, но основные мероприятия будут выполнены в ближайшие годы. Всего, согласно плану, в Норильске планируют построить более 70 современных многоквартирных домов, два детских сада, школу и поликлинику, провести капитальный ремонт в здании для размещения центра социального обслуживания граждан. Также будет снесено более 40 аварийных домов и реконструированы три жилых здания в центре города, имеющих историческую ценность", - говорится в сообщении.

Кроме того, до 2024 года 1 860 семей получат социальные выплаты на покупку нового жилья в районах с более благоприятными природными и социально-экономическими условиями. Уточняется, что речь идет об инвалидах I и II группы, инвалидах c детства и пенсионерах, желающих переехать из Норильска и соседней Дудинки.

В рамках плана также планируется провести работы по термостабилизации грунтов под жилыми домами и социальными объектами Норильска, отремонтировать электросети и системы водоснабжения, построить новый водозабор на реке Норильской. Кроме того, в городе намерены открыть центр "Мой бизнес", где предприниматели по принципу "одного окна" смогут получить необходимые услуги, в том числе оформить заявку на получение мер господдержки.

"На выполнение всех мероприятий потребуется около 120 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета, 14,7 млрд рублей - из бюджета региона. Остальные средства - 81,3 млрд рублей - поступят из внебюджетных источников", - уточняется в сообщении.