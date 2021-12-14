Число ипотечных сделок в Москве за 11 месяцев выросло на 25%

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве за 11 месяцев 2021 года зарегистрировало 114 тыс. ипотечных договоров, что на 25% превышает показатель аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба управления во вторник.

"Всего с начала года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 114 085 ипотечных договоров на рынке жилья. В годовом выражении данный показатель увеличился на 25%, а по отношению к январю - ноябрю 2019 года увеличился на 44%", - говорится в сообщении.

В частности, в ноябре 2021 года зарегистрировано чуть более 11 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, это почти на 4% больше, чем месяцем ранее (10,7 тыс.). По сравнению с ноябрем прошлого года показатель снизился на 3% (11,4 тыс.) и на 50% превысил результат ноября 2019 года.

В ноябре 2021 года было оформлено лишь на 385 сделок меньше, чем в рекордном ноябре прошлого года, когда спрос на столичном рынке жилья подогревался льготной программой ипотеки, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "При этом за 11 месяцев столичным Росреестром зарегистрировано уже более 114 тысяч ипотек - это превышает результаты прошлых лет не только за отчетный период, но и за целый год. Так, за 12 месяцев 2020 года число регистраций составило 104 тыс., а в 2019 году около 90 тыс. оформленных сделок", - цитирует его пресс-служба.

В Москве по-прежнему регистрируется рекордное количество ипотечных договоров, спрос на столичное жилье сохраняется на высоком уровне, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Так, по данным на 9 декабря, доля Москвы составляет 25,7% от общей суммы кредитов, выданных на приобретение жилья в рамках льготной ипотеки. Объем выданных на эту дату кредитов составил 508,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 88,9%. За 11 месяцев 2021 года было заключено 40,5 тысячи договоров льготной ипотеки", - приводит его слова пресс-служба.