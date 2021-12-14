"Дочка" ПИК в 2022 году выведет на рынок более 600 тыс. кв. м жилья бизнес-класса

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. "Дочка" крупнейшего в России девелопера ПИК - компания Forma - планирует запустить четыре проекта бизнес-класса общей площадью 600 тыс. кв. м в 2022 году, сообщил во вторник журналистам директор по девелопменту Forma Артем Могасумов.

"В 2022 году мы планируем вывести на рынок еще четыре проекта бизнес-класса в разных локациях общей площадью более 600 тыс. кв. м", - сказал Могасумов.

К настоящему времени компания запустила один проект - жилой комплекс бизнес-класса на 808 квартир, расположенный на Симоновской набережной в Москве. Общая площадь ЖК - почти 83 тыс. кв. м, при этом на общественные пространства приходится более 6 тыс. кв. м. Проект включает четыре жилых корпуса до 20 этажей и детский сад. Девелопер планирует в январе 2022 года выйти на монолитные работы, а ввести жилой комплекс в эксплуатацию - во втором квартале 2024 года.

Компания Forma основана в 2021 году в рамках развития девелопера ПИК, который специализируется на жилье эконом-класса, для строительства проектов бизнес-класса в Москве. ПИК включен в перечень системообразующих предприятий российской экономики. Компания является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства - в настоящее время, по данным Единого ресурса застройщиков, возводит около 5,8 млн кв. м недвижимости.