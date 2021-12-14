Около 1,2 тыс. бесхозных объектов недвижимости оформлено в собственность Москвы

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Почти 1,2 тыс. бесхозных объектов недвижимости площадью около 260 тыс. кв. м оформлено в собственность Москвы в 2021 году. По сравнению с прошлым годом количество таких объектов выросло в 1,7 раза, сообщила во вторник пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

"В 2021 году в Москве выявлено почти 260 тыс. кв. м бесхозной недвижимости. Так, за 11 месяцев в собственность города специалисты оформили 1 188 объектов недвижимости. За аналогичный период прошлого года таких объектов было только 700. Поиск и выявление неучтенного имущества позволяет пресекать факты их незаконного использования сторонними лицами, а также вовлекать бесхозные объекты в оборот", - приводятся слова начальника ведомства Владислава Овчинского.

Бесхозные объекты находятся во всех округах столицы. Например, строения по адресу: Калужское шоссе, 44-й км, домовладение 4 площадью 3 тыс. кв. м были оформлены в собственность города и теперь оформляются в постоянное бессрочное пользование ГБУ "Московская баскетбольная академия". А здание на Новорязанской улице, дом 29, строение 6 оформлено в собственность Москвы и сегодня используется под Центр современного искусства.

Современные технологии позволяют выявлять нарушения на первоначальном этапе, а автоматизация процессов минимизирует трудозатраты и расходы на проведение инспекционных мероприятий.