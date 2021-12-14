Росреестр допустил обсуждение возврата бумажных свидетельств собственности на недвижимость

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Росреестр готов обсуждать запрос россиян на бумажные свидетельства о собственности на недвижимость. Об этом сообщил во вторник руководитель Росреестра Олег Скуфинский на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Право собственности на недвижимость подтверждается выпиской из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта.

"Ни один из вопросов мы не оставляем в стороне, и он проработан <…>. У нас соответствующее предложение подготовлено, и мы готовы это обсудить вместе с вами. Такой запрос (на возврат бумажных свидетельств о собственности на недвижимость - прим. ТАСС) действительно есть, и достаточно большой", - сказал Скуфинский.

В июле 2016 года вступил в действие федеральный закон № 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с которым свидетельства о государственной регистрации права на любые объекты недвижимости заменяются в момент регистрации выписками из ЕГРН.