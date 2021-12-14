Госдума приняла во II чтении законопроект о слиянии Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об объединении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ для создания публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

Согласно редакции законопроекта второго чтения, к целям деятельности фонда относятся создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрению ресурсосберегающих технологий. Также фонд будет обеспечивать сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, содействовать реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий защиты прав и законных интересов граждан - участников строительства, в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов.

Фонд сможет осуществлять комплексное развитие территорий на основании решений правительства, выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, проводить строительный контроль.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что "новый фонд будет решать не только точечные задачи расселения граждан из аварийного жилья и достройки проблемных домов, но и заниматься комплексным развитием территории". По его словам, "это означает, что градостроительные задачи будут решаться системно, регионам на реализацию проектов жилищного строительства будут выделяться бюджетные средства".