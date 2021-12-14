Минстрой предложил расширить льготные кредиты для досрочного создания инфраструктуры

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минстрой России предложил расширить программу льготного кредитования подрядчиков, которые взяли на себя обязательства досрочно завершить строительство социальной и инженерной инфраструктуры, на долгосрочные госконтракты. Проект постановления правительства во вторник опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях предоставления льготного кредитования на исполнение долгосрочных контрактов со сроком реализации, превышающим трехлетний период, проектом постановления предусмотрено исключение ограничения в три года, на которые может быть заключен договор о предоставлении финансирования, с установлением нового максимального срока, который не может превышать первоначальный срок государственного (муниципального) контракта", - говорится в пояснительной записке.

В документе также отмечается, что в 2021 году программа показала свою востребованность среди подрядных организаций, поэтому было принято решение о ее продлении. Так, предлагается исключить оговорку о действии указанных мер поддержки только в 2021 году.

Кроме того, из-за тех факторов, которые влияют на размер процентной ставки в данном сегменте рынка, а также перехода Банка России к более жесткой денежно-кредитной политике Минстрой предложил изменить порядок расчета возмещения недополученных доходов, установив его равным размеру ключевой ставки на первое число месяца, за который осуществляется выплата.

В текущем году на возмещение недополученных доходов банков по этой программе из бюджета было выделено 900 млн рублей. Ранее замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев сообщал, что на 2022 год также будет предусмотрено 900 млн рублей. Льготные кредиты для ускоренного ввода были уже одобрены более чем 20 проектам.

Программа поддержки позволяет исполнителям госконтрактов получить льготные кредиты по ставке не более 3% годовых на досрочное строительство объектов инфраструктуры, образовательных, медицинских и спортивных учреждений, административных объектов, а также объектов социальной поддержки граждан и городской инфраструктуры. Участие в программе подтвердили 13 кредитных организаций. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.