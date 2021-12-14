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Госдума одобрила в II чтении согласие собственников домов на размещение рекламы на фасадах

Изменения в законодательстве помогут ликвидировать существующий пробел в перечне оснований для принятия решений органами местного самоуправления о защите прав собственников и об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на защиту интересов собственников жилья от нарушений, связанных с размещением рекламных конструкций на фасадах жилых домов. Документ был инициирован Ярославской областной думой.

Пока в случаях, если рекламная конструкция установлена ее владельцем без согласия собственника здания или иного недвижимого имущества, этот факт не является основанием для отказа в размещении рекламы со стороны органов местного самоуправления. Теперь собственники имущества получат возможность защитить объекты капитального строительства от самовольного размещения рекламы: согласно законопроекту, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение такого договора возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в установленном Жилищным кодексом РФ порядке.

Принятие законопроекта позволит исключить нарушение прав собственников недвижимого имущества. Изменения в законодательстве помогут ликвидировать существующий пробел в перечне оснований для принятия решений органами местного самоуправления о защите прав собственников и об отказе в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции, полагают авторы документа.

Предусматривается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.

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