Минстрой будет отвечать за обеспечение жильем детей-сирот в стране с 2022 года

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Минстрой РФ станет главным распорядителем средств федерального бюджета по обеспечению жильем детей-сирот с 2022 года. Об этом сообщил директор департамента сопровождения инвестиционных проектов министерства Данис Вильданов на первом заседании комиссии по регулированию вопросов обеспечения жильем детей-сирот Общественного совета при Минстрое РФ.

"Минстрой России будет главным распорядителем бюджетных средств федерального бюджета мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот с 2022 года", - сказал Вильданов.

Он добавил, что при этом министерство продолжит взаимодействие с Минпросвещения РФ, которое сейчас отвечает за программу, а также с Генпрокуратурой, Следственным комитетом, профильными экспертами и общественными организациями.

По его словам, на сегодня принят бюджет, согласно которому на следующие три года запланировано по 10 млрд рублей ежегодно на обеспечение жилье детей-сирот. В то же время представитель Минстроя РФ отметил, что увеличение объема финансирования не позволит в полной мере решить проблему с предоставлением жилья детям-сиротам, нужны изменения в законодательстве.

"Мы предварительно уже отрабатываем с регионами по вопросу количества жилья, которое необходимо построить, для последующего его предоставления детям-сиротам, также с регионами прорабатываем альтернативные варианты обеспечения жильем детей-сирот, и исходя из этого нами будут подготовлены соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство РФ", - сказал Вильданов.

В частности, Минстрой РФ предлагает регламентировать характеристики приобретаемого жилья для детей-сирот. "В целях исключения возможности приобретать жилье, допустим, в аварийном фонде предлагается установить, что приобретаемое жилье должно быть не старше, например, пяти лет", - отметил Вильданов. Кроме того, ведомство предлагает рассмотреть возможность выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот.