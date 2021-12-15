Госдума приняла во втором чтении проект о правовом статусе таунхаусов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла во втором, основном чтении законопроект, разграничивающий в законодательстве понятия "дом блокированной застройки" (таунхаус) и "многоквартирный дом".

Изменения в Градостроительном и Жилищном кодексе предусматривают определение понятий "многоквартирный дом" и "дом блокированной застройки", которые необходимы для более точного и полного правового регулирования жилищных и градостроительных правоотношений и возникающих спорных вопросов.

В Градостроительном кодексе РФ предлагается прописать, что дом блокированной застройки - это "жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок".

Как уточнял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "по закону жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната", но в последние годы в России появились и набирают популярность новые категории жилья - таунхаусы, лейнхаусы, дуплексы и другие объекты блокированной застройки. Он заметил, что такие здания относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым такой дом не является ни частным, ни многоквартирным. Владельцам такой недвижимости часто требуется обращение в суд для присвоения категории здания.

Володин указал, что принятие законопроекта "позволит снять вопрос о включении таких домов в региональную программу по проведению капитального ремонта".