Около 17% квартиросъемщиков в крупных городах недовольны условиями аренды

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 17% арендаторов жилья в крупных региональных центрах не довольны условиями его найма, сообщает в среду пресс-служба ДОМ.РФ по результатам совместного исследования единого института развития в жилищной сфере и ВЦИОМ.

"В среднем 17% жителей крупных региональных центров, живущих в арендных квартирах или апартаментах, не удовлетворены жилищными условиями <...> Больше всего семей, недовольных условиями аренды, проживает в Красноярске - 24%, меньше всего в Новосибирске - 12%", - говорится в сообщении с уточнением, что исследование проводилось во Владивостоке, Казани, Красноярске, Новосибирске и Сочи.

Опрошенные в качестве основных недостатков указывали на отсутствие ремонта или невозможность его сделать, плохое состояние подъезда и общедомовых территорий, некачественную шумоизоляцию, высокую и постоянно растущую арендную плату, нехватку социальной инфраструктуры. В десятку типичных недостатков съемного жилья также вошли устаревшая мебель и бытовая техника в квартире, их отсутствие или нехватка, отсутствие свободных парковочных мест, плохие отношения с соседями и неудовлетворительная экологическая обстановка.

В то же время большинство участников опроса указали, что в арендном жилье обязательно должен быть сделан ремонт, должны быть мебель, стиральная машина и встроенная кухонная техника, доступ к интернету.

В сообщении также указано, что среди россиян растет спрос на качественные проекты арендного жилья. В частности, арендные дома ДОМ.РФ в различных регионах России заселены на 95-99%.