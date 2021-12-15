Росреестр рассчитывает на приятие "Дачной амнистии 2.0" до конца года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Законопроект об упрощенном оформлении некоторых видов недвижимости, который получил название "Дачная амнистия 2.0", планируется принять до конца 2021 года, сообщила в среду ТАСС пресс-служба Росреестра.

"До конца 2021 года ожидается принятие законопроекта "Дачная амнистия 2.0". Он позволит оформить от 1 до 5 тыс. жилых домов граждан в каждом регионе и узаконить без суда используемые населением излишки земли", - сказали в пресс-службе. В Росреестре добавили, что этим же проектом предлагается разрешить регистрацию прав на землю под многоквартирными домами не по дорогостоящему проекту межевания, а по схеме расположения участка.

Законопроект предусматривает возможность переоформлять такие права как пожизненно наследуемое владение и постоянное бессрочное пользование в собственность. Таких объектов сотни тысяч, отмечал ранее глава Росреестра Олег Скуфинский. Документ также предусматривает отмену растянутого уведомительного порядка оформления прав на земли, объекты капитального строительства. Останется только декларативный порядок, по которому Росреестр оформляет права в силу одного документа, представленного заявителем в МФЦ.

Еще одна норма законопроекта касается ранее учтенных земельных участков, права на которые возникли до 1998 года, но на которое не оформлены границы. Гражданину сегодня приходится в судах доказывать право владения землей в существующих границах. Законопроект предусматривает, что права на такие объекты смогут быть оформлены по забору, то есть по фактического использованию.

В целом Росреестр готовит 37 новых законодательных инициатив, а за неполные два года был принят 21 закон, разработанный ведомством, сообщил в среду Скуфиснкий на правительственном часе в Совете Федерации.