Правительство предложит новые меры поддержки жилищного строительства

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Правительство России подготовило для обсуждения новые меры поддержки жилищного строительства и рынка ипотеки в условиях роста инфляции. Об этом в среду сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина.

"По росту цен на жилищное строительство мы провели совещание с премьер-министром Михаилом Мишустиным по влиянию сегодняшней ситуации с инфляцией на жилищное строительство, на ипотеку. И тоже подготовили ряд мер для обсуждения с Центральным банком, а также подготовили ряд мер для поддержки жилищного строительства, все, что связано с бюджетом", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что предложенные меры, в случае их поддержки, позволят нивелировать все риски.

Ранее Хуснуллин на совещании у Мишустина по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки сообщил, что инфляция и сложная экономическая ситуация являются угрозами для роста строительного сектора и развития ипотеки.