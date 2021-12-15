ОНФ предложил прекратить сбор средств на капремонт с жильцов аварийных домов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает прекратить практику сбора средств на капитальный ремонт с жителей домов, признанных аварийными.

"У нас есть повторяющиеся проблемы - сбор на капремонт с жителей аварийных домов. После признания дома аварийным его не всегда исключают из программы капремонта, а жители продолжают собирать взносы, несмотря на прямой запрет по Жилищному кодексу", - заявил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов в среду на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

По данным Кузнецова, ОНФ в ходе мониторинга реализации национальных проектов обнаружил 941 такой дом, не исключенный из программы капремонта. "Проблема в том, что один раз в год принимается программа капремонта, а дома признаются аварийными постоянно", - пояснил он причину происходящего, признав, что эта проблема "людьми очень остро воспринимается".

"Уверены, что можно однократно это отрегулировать на уровне правительства и больше к этой теме не возвращаться", - подчеркнул глава исполкома ОНФ.

Кузнецов также проинформировал, что ОНФ проанализировал 17 тыс. обращений по теме аварийного жилья, которые поступили во время прямой линии президента. В результате, по его словам, были обнаружены 19 домов в 15 регионах, где "людей переселили в жилье, не пригодное для проживания, так называемое новое аварийное жилье". Руководитель исполкома фронта видит источник проблемы в том, что регионам не хватает средств, из-за чего они закупают жилье, которое "не отличается от того жилья, из которого [граждан] выселили".

"Очень хотелось бы, чтобы здесь был какой-то норматив или системное решение", - предложил Кузнецов.