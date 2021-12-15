Около 7,6 тыс. ипотек выдали на индивидуальное домостроение за 10 месяцев 2021 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 7,6 тыс. ипотечных кредитов выдано банками из топ-20 за десять месяцев 2021 года на индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил в среду глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента РФ Владимира Путина.

"[За 10 месяцев] выдано 7,6 тыс. ипотечных кредитов [на строительство ИЖС] на сумму 20,4 млрд рублей", - сказал Файзуллин. По словам министра, сегодня взять ипотеку на ИЖС можно по субсидируемым программам: семейной, дальневосточной, сельской ипотеке, льготной программе на новостройки, а также специальной программе, отрабатываемой Банком ДОМ.РФ в пилотном режиме.

"Согласно прогнозам ДОМ.РФ, в случае запуска ипотеки под ИЖС мы примерно получим ежегодно до 100 тыс. домов, примерно 12 млн кв. м", - добавил Файзуллин.