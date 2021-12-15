Дрозденко: проблема с долгостроями в Ленобласти будет решена к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Проблема с долгостроями в Ленинградской области, где зарегистрировано 22 тыс. дольщиков, будет решена в конце 2023 года. Об этом журналистам сообщил генерального директора Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев по итогам встречи с губернатором региона Александром Дрозденко.

"В Ленинградской области 22 тыс. пострадавших граждан. Наша задача - решить эту проблему до окончания 2023 года. Данные предпосылки есть. <…> До конца 2023 года данную проблему решим", - сказал он.

Как отметил Дрозденко, в этом году более 6 тыс. семей будут исключены из списка пострадавших дольщиков. "Сегодня в стройке находится 53 дома - это рекордное количество домов, которые Фонд взял на себя достраивать. <…> У области перед Фондом возникли серьезные обязательства - на следующий год 3,35 млрд рублей мы должны профинансировать, чтобы закрыть и строительную часть, и выплаты компенсаций. <…> Это только наше софинансирование, общая сумма - более 6,6 млрд рублей", - добавил глава области.