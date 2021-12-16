Более 1,5 тыс. объектов нежилой недвижимости продали на торгах в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Москва продала на торгах более 1,5 тыс. объектов нежилой недвижимости в Москве за 11 месяцев 2021 года. Это на 10% больше, чем за два предыдущих года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2021 году инвесторы проявляют рекордную активность на городских торгах по продаже нежилой недвижимости. С января по ноябрь включительно с победителями заключен 1 561 договор купли-продажи объектов общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. При этом в 2019 году было 522 таких соглашения, а в 2020 году - 898 договоров. Суммарно за два предыдущих года с инвесторами заключены сделки по 1 420 объектам городской собственности, что на 10% меньше, чем за 11 месяцев текущего года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Больше всего городской недвижимости - 707 объектов - выкупили в этом году физические лица. Индивидуальные предприниматели приватизировали 596 объектов, а юридические лица - 258. Увеличению объемов продаж во многом способствовала цифровизация всего процесса продажи городской недвижимости. Однако значительную роль играют и внутренние межведомственные изменения в процессе подготовки лотовой документации, а также внешние коррективы, направленные непосредственно на участников торгов.

"В 2021 году наибольшим спросом у покупателей столичной недвижимости пользуются машино-места - по ним заключили 1 011 договоров купли-продажи на сумму почти 489 миллионов рублей, по нежилым помещениям - 542 договора на 6,7 миллиарда рублей, а по зданиям и земельным участкам под ними - восемь договоров на 350 миллионов рублей. Наибольшее количество объектов недвижимости выкуплено на юго-западе, востоке и западе города - 730, 161 и 126 соответственно", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.

Самый дорогой объект, приобретенный на торгах в 2021 году, - здание с земельным участком, расположенное на Хорошевском шоссе (САО). Оно обошлось новому владельцу в 160,7 млн рублей. Самая бюджетная покупка на городских торгах - машино-место на улице Академика Виноградова, за него заплатили 87 тыс. рублей.