Более 260 тыс. россиян переселили из аварийного жилья с 2019 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 260 тыс. человек было переселено из аварийного жилищного фонда с 2019 по 2021 год, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"Что касается расселения аварийного жилья, то за период с 2019 по 2021 год нарастающим итогом переселено более 260 тыс. человек и расселено 4,4 млн кв. м непригодного жилья", - приводятся слова Файзуллина в сообщении на сайте правительства России.

По словам министра, хорошие результаты показывает и программа по созданию комфортной городской среды. На 10 декабря завершено благоустройство почти 11 тыс. территорий - это 99,5% от плана на 2021 год, добавил Файзуллин.

Сегодня в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В рамках нее более 530 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда. С 2022 года параллельно должна начаться реализация новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года.