ДОМ.РФ: стоимость частных домов может снизиться за счет масштабирования строительства

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Себестоимость 1 кв. м в типовых проектах индивидуальных жилых домов с использованием деревянных конструкций можно снизить за счет грамотного масштабирования их строительства. Такое мнение высказал в четверг заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

"Говорить об устойчивой динамике в этом направлении можно, если речь идет о строительстве не двух-трех домов, а о массовом производстве. Типовые проекты-победители ИЖС, которые были отобраны на конкурсе, сейчас проходят экспертизу сметной стоимости, но мы пытаемся не уйти за пределы 55-57 тыс. рублей за 1 кв. м. Дальше уже можно работать с производителями, чтобы исходя из массового производства снижать этот уровень", - сказал он в ходе мероприятия "Девелопмент 2021. Прорывы года" консалтингового агентства GMK. Финогенов подчеркнул, что речь идет об экономии от масштабирования и систематизации процессов производства с сохранением качества строительства в условиях роста цен на стройматериалы.

1 июля ДОМ.РФ по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко запустил Всероссийский открытый конкурс типовых проектов жилых домов и социально-культурных объектов с использованием деревянных конструкций при поддержке Минстроя РФ и Минпромторга РФ. Как отмечала Абрамченко, одним из условий конкурса была фиксированная цена квадратного метра - от 32 до 56 тыс. рублей. К участию были приглашены домостроительные комбинаты, строительные организации, застройщики и архитектурные бюро, специализирующиеся на работе с проектами индивидуального жилищного строительства. Призовой фонд конкурса составляет 60 млн рублей, которые пойдут на разработку проектной типовой документации. В ходе конкурса были отобраны 40 проектов-финалистов из 122 заявок.