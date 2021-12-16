В Москве планируют ежегодно вводить не менее 1 млн кв. м жилья для программы реновации

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Не менее 1 млн кв. м недвижимости для переселения участников программы реновации планируется вводить ежегодно в Москве. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Первые четыре года программы были так называемой "раскруткой". <…> Темп, определенно, растет. Если мы за весь период построили 2,1 млн. кв. м, то только в этом году вводим более 1 млн "квадратов", и ежегодно у нас объем ввода будет превышать 1 млн кв. м", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что в 2021 году было введено в эксплуатацию 76 домов общей площадью более 1 млн кв. м. Всего в Москве с начала программы реновации введено 168 новых домов, в них переселяются жители 392 пятиэтажек.

"На текущий момент вовлечено в переселение более 61 тыс. участников. Можно сказать, что на сегодняшний день в Москве объемы переселения соответствуют численности населения среднего города России. И уже более 47 тыс. уже получили ключи от новых квартир", - сказал Загрутдинов.

Он подчеркнул, что программа реновации сформирована "волнами". "Там вперед особо не убежишь: нужны стартовые площадки, необходимо переселять людей из старых пятиэтажек, которые потом надо сносить. Самый главный вопрос - идти в графике, что мы и делаем. Есть четкое понимание, когда жители переезжают, и это важно", - сказал руководитель департамента.