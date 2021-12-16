Около 60 ветхих домов планируется снести в Москве по программе реновации в 2022 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Порядка 60 пятиэтажек планируется снести по программе реновации в Москве в следующем году. С момента старта программы снесено 66 домов, сообщил в четверг в интервью ТАСС руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"У нас всего с момента старта программы снесено 66 домов - это старые, потенциально аварийные дома, эти объекты отжили свой срок. На 66 домов из 5 175 стало меньше, это старт, в 2021 году мы 26 домов снесли, а на следующий год запланировали снос еще порядка 60. Этот процесс будет набирать темп, в среднем заселяем в каждый новый стартовый дом жителей 3 пятиэтажек, и чем больше будем раскрывать площадки, тем больше будут расти эти объемы", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что при демонтаже всех отселенных по программе реновации домов используется технология "умного сноса". Основными ее принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка. Мусор вывозится при специальной системе контроля отходов строительства, сноса зданий и вывоза грунта. Контроль осуществляется с применением мобильного приложения, а движение грузового транспорта контролируется в режиме реального времени с помощью системы спутниковой навигации, которой должен быть оборудован каждый автомобиль.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Переехать в новые квартиры смогут около миллиона москвичей из 5 175 домов. Для строительства подобраны 534 стартовые площадки.

По программе реновации введено в эксплуатацию 168 жилых домов, 137 из которых передано под заселение. В стадии проектирования и строительства находится около 300 объектов площадью 5,4 млн кв. м.