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Ввод жилья в эксплуатацию в Пермском крае увеличился на 40% в 2021 году

Проект позволит увеличить объем перевозок пригородным железнодорожным транспортом, обеспечить транспортную доступность ряда предприятий и создать дополнительные рабочие места

ТАСС, 16 декабря. Свыше 1 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в Пермском крае в 2021 году, что на 40% превышает показатель предыдущего года. Об этом сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

"За 10 месяцев текущего года в Прикамье введено в строй 1,089 млн кв. м жилья. Это почти на 40% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Причем новые дома строятся не только в краевом центре, но и в других муниципалитетах региона, в том числе Пермском муниципальном районе, Березниках, Чусовом, Чайковском, Краснокамске", - говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

Также губернатор с вице-премьером обсудили реализацию планов по расселению аварийного жилья, развитию дорожной инфраструктуры и перспективы получения регионом инфраструктурных кредитов. В частности, обсуждалась инициатива Пермского края по реализации проекта "Компактный город", которая предполагает интеграцию пригородного железнодорожного транспорта в транспортную систему Пермской агломерации.

Так, проект позволит увеличить объем перевозок пригородным железнодорожным транспортом, обеспечить транспортную доступность ряда предприятий и создать дополнительные рабочие места. Хуснуллин поддержал реализацию такого проекта.

Инфраструктурные проекты

Также в ходе встречи Махонин рассказал, что была сформирована еще одна заявка на сумму 38,8 млрд рублей на получение инфраструктурного кредита и направлена в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Средства пойдут на развитие инфраструктуры создаваемой особой экономической зоны, возведение универсального дворца спорта на 10,5 тыс. зрителей, обновление общественного транспорта и другие важные проекты", - сказал Махонин.

Он отметил, что ранее региону была одобрена заявка на 7,9 млрд рублей. Эти деньги пойдут на строительство ряда дорог в двух микрорайонах Перми и и строительство школы с музыкальным уклоном.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

Теги
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