Кабмин выделил 840 млн руб. для увеличения цен строительных контрактов в четырех регионах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделило 840 млн рублей из своего резервного фонда на увеличение цен строительных контрактов в четырех регионах страны с учетом удорожания стройматериалов. Постановление в среду опубликовано на портале правовой информации.

"Выделить Минстрою России в 2021 году на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ", <...> имея в виду увеличения цен на строительные ресурсы и необходимость изменения цен контрактов, бюджетные ассигнования в размере 840,57 млн рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в документе.

Согласно постановлению, по программе стимулирования развития жилищного строительства ("Стимул) Чечня получит 95,5 млн рублей и Ярославская область - 41 млн рублей. Для реализации мероприятий федерального проекта "Чистая вода" Чечне выделено 58,8 млн рублей и Курганской области - 60 млн рублей.

Для Чеченской Республики также предусмотрены 473,2 млн рублей для повышения устойчивости объектов строительства в сейсмических районах и 61,5 млн рублей для развития инфраструктуры. Кроме того, Республике Марий Эл выделено 50,5 млн рублей по программе социально-экономического развития региона.

С конца 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Для решения этой проблемы в августе правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов.