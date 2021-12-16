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Доступность жилья для россиян снизилась впервые за 12 лет

Параллельно с этим растет общий объем задолженности граждан по ипотеке и уровень кредитной нагрузки в целом
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Доступность жилья для российских семей снизилась впервые за 12 лет. Об этом сообщила в четверг аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова на парламентских слушаниях в Совете Федерации о мерах стимулирования жилищного строительства.

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По ее словам, снижение доступности происходит на фоне резкого роста цен на жилье в России. "По итогам 2020 года цены на жилье на первичном рынке выросли в среднем на 12% по отношению к 2019 году. В 2021-м, по оценкам, от 15% до 30% по разным регионам. Здесь много факторов: изменение цен строительных материалов, ажиотажный спрос 2020 года и так далее. Но мы видим, и эксперты Института экономики города это подтверждают, что доступность жилья снизилась впервые за 12 лет, с кризисного 2008 года", - сказала Трунова.

Она отметила, что параллельно с этим растет общий объем задолженности граждан по ипотеке и уровень кредитной нагрузки в целом.

"По данным ЦБ, задолженность по жилищным кредитам на 1 ноября в целом по России составила 11,4 трлн рублей, увеличилась по сравнению с аналогичной датой ранее на более чем 25%. Рост задолженности по ипотеке происходит в условиях роста общей закредитованности населения. Уровень долговой нагрузки в середине 2021 года вырос на 8% и составил 35% от совокупного дохода семьи", - отметила аудитор.

Трунова добавила, что в целом вопрос доступности жилья относится не только к строительному комплексу, но к социально-экономическому блоку и тем направлениям, которые обеспечивают рост доходов населения.

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