Больше трети застройщиков прогнозируют ставки по ипотеке на новостройки в 8% в 2022 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Около 35% застройщиков прогнозируют, что средние ставки по ипотеке на новостройки в 2022 году составят около 8-10% в 2022 году. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства Кирилл Холопик на парламентских слушаниях "О мерах по стимулированию жилищного строительства в субъектах РФ".

"На будущий год застройщики менее оптимистичны. Они предвидят, что ставка (по ипотеке) повысится до 8%", - представил Холопик результаты опроса застройщиков, подготовленного ЕРЗ.РФ.

При этом 23% опрошенных из числа застройщиков прогнозируют ипотечные ставки на новостройки на уровне 7-8%, 13,4% респондентов - ставки в 6-7%. При этом средняя ставка по ипотеке по договору долевого участия на 31 октября 2021 года составила 6%.

По мнению почти 24% опрошенных застройщиков, в 2022 году цены на новостройки вырастут в пределах 5%, 23% прогнозируют рост на 5-10%, а почти 20% опрошенных - на 10-15%. В то же время, по данным Единого ресурса застройщиков, в декабре 2021 года цены на новостройки выросли на 26,8% в годовом выражении.