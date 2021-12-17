Доля ипотечных сделок по совместным с застройщиками программам в ВТБ достигла 40%

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Доля ипотечных кредитов, выданных по совместным с застройщиками программам, в ноябре достигла 40% в ВТБ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба банка.

реально ли его решить и как это сделать?

Жилищный вопрос в России: реально ли его решить и как это сделать?

"Субсидирование ставки от застройщика - отличный инструмент, который с ростом ставок на рынке начинает играть решающую роль в ипотечных продажах. В октябре через партнерский канал у нас прошло 35% всех выдач, в ноябре - уже 40%", - приводятся слова начальника управления партнерских ипотечных программ, вице-президента ВТБ Ирины Качуриной.

По ее словам, совместные программы с застройщиками и программа семейной ипотеки имеют наиболее выгодные условия на фоне роста ключевой ставки Банка России и, соответственно, рыночных ипотечных ставок.

По прогнозу ВТБ, по итогам 2021 года жилищные условия смогут улучшить 1,8 млн семей. В 2022 году на рынок ипотеки будет оказывать влияние ужесточение денежно-кредитной политики, рост ключевой ставки ЦБ, что скажется в том числе на ипотечных ставках. В ВТБ считают, что в следующем году рынок ипотеки будет стимулировать сегмент индивидуального жилищного строительства.