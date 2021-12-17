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Доля строящегося по счетам эскроу жилья в России превысила 75%

В 2022 году эта доля превысит 90%, считают в ДОМ.РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 75% жилья в России строится по проектному финансированию. В 2022 году эта доля превысит 90%, сообщили в пятницу в ДОМ.РФ со ссылкой на заместителя гендиректора компании, главу комитета Ассоциации банков России по ипотечному кредитованию и проектному финансированию Артёма Федорко.

"Доля жилых проектов с эскроу-счетами на начало декабря превысила 75% от общего объема многоквартирного строительства в стране", - говорится в сообщении по итогам заседания комитета.

Среди регионов с объемами строительства более 1 млн кв. м - уже семь субъектов, где доля проектов с эскроу превысила 90% (Пермский, Ставропольский и Приморский края, Удмуртия, Нижегородская, Пензенская и Челябинская области). "Такой уровень покрытия по всей стране мы увидим уже в 2022 году", - отметил Федорко.

По его словам, ДОМ.РФ ведет работу по внедрению маркировки размещенных в Единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф) объектов на основе классов энергоэффективности, озеленения, благоустройства, безбарьерной среды, игровых площадок и площадок для утилизации отходов.

По заказу Росаккредитации и Минстроя РФ в ДОМ.РФ сейчас разрабатывается "зеленый" ГОСТ для многоквартирных жилых домов, который планируется утвердить в 2022 году. Документ позволит ввести стандарты "зеленого" строительства и в перспективе "зеленые" ипотеку и проектное финансирование.

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