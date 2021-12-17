Госдума приняла закон о правовом статусе таунхаусов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении законопроект, разграничивающий в законодательстве понятия "дом блокированной застройки" (таунхаус) и "многоквартирный дом".

Изменения в Градостроительном и Жилищном кодексе предусматривают определение понятий "многоквартирный дом" и "дом блокированной застройки", которые необходимы для более точного и полного правового регулирования жилищных и градостроительных правоотношений и возникающих спорных вопросов.

В Градостроительном кодексе РФ будет прописано, что дом блокированной застройки - это "жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок".

Кроме этого, требования закона об участии в долевом строительстве были распространены на отношения, возникающие при "строительстве индивидуальных жилых домов в границах малоэтажных жилищных комплексов". На эти правоотношения будут распространяться требования Градостроительного кодекса о наличии документации по планировке территории, разрешений на строительство.

Как уточнял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "сегодня по закону жилищный фонд включает в себя только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната", но в последние годы в России появились и набирают популярность новые категории жилья - таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие объекты блокированной застройки. Спикер констатировал, что "они относятся к категории жилого дома, но имеют ряд особенностей, согласно которым такой дом не является ни частным, ни многоквартирным", то есть фактически их правовой статус не определен.

Принятие закона "будет способствовать развитию малоэтажного жилищного строительства, позволит не допустить появления новых проблемных домов и обманутых дольщиков", добавил политик.