Дума продлила льготы на аренду земли компаниям, достраивающим дома обманутых дольщиков

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о продлении до 1 января 2024 года режима, позволяющего арендовать земельные участки без проведения торгов компаниям, которые достраивают жилые дома обманутых дольщиков.

Как напомнил журналистам ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, "в 2018 году был предусмотрен упрощенный порядок предоставления компенсационных земельных участков для застройщиков, которые взяли на себя обязательство по достройке проблемных объектов".

Первоначально данный механизм был установлен до 1 января 2022 года. Ожидалось, что к этому времени будут окончательно решены проблемы всех дольщиков, но на данный момент в Едином реестре проблемных объектов числятся 2,6 тыс. домов.

Володин отмечал, что "до сих пор остаются десятки тысяч пострадавших от недобросовестных застройщиков", семьи с детьми, которые вложили свои деньги, но так и не получили квартиры. Он констатировал, что "возможности бюджетов всех уровней по софинансированию программ помощи обманутым дольщикам ограничены", в связи с чем "правильно будет продлить возможность передачи земли без торгов ответственным застройщикам для достройки проблемных домов".