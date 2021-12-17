Интерес к покупке загородных домов в России сократился вдвое в 2021 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Интерес к покупке загородного жилья на территории Российской Федерации сократился вдвое в 2021 году после пиковых значений 2020 года. Такие данные, основанные на статистике просмотров объявлений, содержатся в исследовании ЦИАН.

"Пик потенциального спроса (число просмотров объявлений) пришелся на начало режима самоизоляции. В течение всего 2021 года потенциальный спрос на покупку загородного дома планомерно сокращался - в результате за год число просмотров снизилось в два раза", - говорится в материалах.

По данным аналитиков, значительнее всего интерес к загородному жилью уменьшился в Омской области (в четыре раза), Свердловской области (в 3,2 раза) и Красноярском крае (в 3,1 раз), что, в первую очередь, связано с сокращением объема предложения. В 2,4 раза уменьшился потенциальный спрос к покупке загородного жилья в Краснодарском крае, где в 2020 году он держался на высоком уровне за счет покупателей из других регионов. Меньше, чем в среднем, показатель сократился в Москве и Московской области (-45%) благодаря развитию коттеджных поселков с инфраструктурой. "Здесь пандемия коронавируса в наибольшей степени ускорила процесс перерастания сезонных поездок за город в формат постоянного проживания", - отмечают аналитики.

Сокращение просмотров в сегменте загородного жилья на территории РФ также связано со значительным ростом цен, на рынке осталось не так много удачных по соотношению цены и качества вариантов, либо это слишком дорогие лоты, уточняют в ЦИАН. Максимальный рост отмечен в Омской области (+50%) и Краснодарском крае (+47%). В Московской области цены на загородное жилье за год увеличились на 15,7%, в Ленинградской - на 9,8%.

В 2021 году на рынке загородной недвижимости уже не наблюдалось того ажиотажа, который имел место в 2020 году, прокомментировал руководитель "ЦИАН.Аналитика" Алексей Попов. "Спрос стал более предметным - просматривать объявления о продаже домов стали только те, кто собирается приобретать недвижимость. Часть потенциального спроса, за счет значительного роста цен на дома, сместилась в сегмент земельных участков, к тому же теперь на строительство дома можно взять ипотеку", - приводятся его слова в исследовании.