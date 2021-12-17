В Якутске начали строить дома по проекту комплексной индивидуальной жилищной застройки

ЯКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Строительство первых домов по инвестиционному проекту комплексной индивидуальной жилищной застройки началось в Якутске. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства Якутии.

"В Якутске стартовал масштабный инвестиционный проект по комплексной индивидуальной жилищной застройке. До конца 2021 года в районе переулка Базовый возведут пять индивидуальных жилых домов с использованием МХМ-технологий. В следующем году планируется строительство еще 27 таких домов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минстроя Якутии, в пятницу в ходе торжественной церемонии на месте строительства домов была установлена первая свая.

Инвестпроект в Якутске реализует АО СЗ "Республиканское ипотечное агентство". "Построенные здесь дома будут площадью от 90 до 100 кв. м с небольшими участками по доступным ценам. В планах - создание организованной индивидуальной жилищной застройки со всей инфраструктурой по основным магистралям города", - уточняется в сообщении.

Как ранее сообщали ТАСС в Минстрое Якутии, немецкая технология ускоренного строительства МХМ позволяет быстро возводить дома и уже хорошо зарекомендовала себя в республике. Для производства МХМ-панелей используется в основном древесина хвойных пород деревьев. По характеристикам дома из таких панелей не отличаются от брусовых. На сегодняшний день по данной технологии в республике построено около 200 домов, в том числе и в арктических районах. В частности, жилые дома в пострадавшем от лесного пожара якутском селе Бясь-Кюель.