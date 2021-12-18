Исследование: спрос на зарубежную недвижимость снижается в Москве, но растет в регионах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Доля столичных инвесторов, интересующихся недвижимостью за границей, снижается второй год подряд, при этом интерес к ней растет у покупателей из регионов. Такие данные содержатся в исследовании компании Tranio (международный брокер недвижимости), которое есть в распоряжении ТАСС.

Эксперты компании проанализировали статистику заявок за первые 10 месяцев 2021 года (чуть более 2 тыс. россиян).

"Доля столичных инвесторов, интересующихся недвижимостью за границей, продолжает уменьшаться второй год подряд, уступая место покупателям из регионов. В 2018 году доля заявок из Москвы составляла больше 50%, а в 2021 опустилась до 41%. Вместе с Московской областью доля столичных инвесторов составляет чуть выше 43%", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, сильнее всего за последний год выросло количество заявок на покупку зарубежной недвижимости из Ростовской области (+100%), Калининградской области (+71%) и Пермского края (+67%). При этом снизилось количество запросов из Ставропольского края (-44%), Новосибирской области (-31%) и Самарской области (-28%).

В целом интерес россиян к зарубежной недвижимости в 2021 году вырос на 8%, по сравнению с 2020 годом, и на 19%, по сравнению с 2019 годом, отмечают в Tranio. Самой популярной страной среди как московских, так и региональных инвесторов остается Испания. При этом в 2021 году интерес к Греции, Черногории и Германии вырос в два раза.

Россияне входят в число наиболее активных покупателей жилья в Испании, в основном - в сегменте курортной недвижимости, рассказала ТАСС руководитель отдела продаж жилой недвижимости Tranio Марина Филичкина. "И хотя сейчас количество сделок снизилось из-за невозможности попасть в страну, россияне по-прежнему рассматривают покупку испанской недвижимости, когда границы откроются. Рост интереса региональных клиентов мы наблюдаем уже не первый год", - сказала собеседница агентства.