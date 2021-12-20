Проблемный ЖК "Филатов луг" в Новой Москве ввели в эксплуатацию

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. ЖК "Филатов луг" в Новой Москве недалеко от аэропорта Внуково ввели в эксплуатацию после получения разрешительной документации, застройщик приступил к выдаче ключей дольщикам. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на церемонии выдачи ключей дольщикам.

"Два года мы ждали. Вопиющий пример, когда несовпадение двух видов законодательства и недобросовестность определенных людей привели к проблемам. Лично вмешался генеральный прокурор Игорь Краснов и вся его команда. Этот вопрос приходилось докладывать президенту неоднократно. Могу сказать честно, большего количества совещаний, как увязать это законодательство, я не проводил. <…> Разрешение на ввод было подписано буквально в субботу вечером", - сказал Хуснуллин. Сегодня началась выдача ключей дольщикам.

Хуснуллин отметил, что читал все комментарии дольщиков ЖК в своих социальных сетях. "Думаю, что теперь подписчиков у меня станет меньше", - пошутил вице-премьер.

В свою очередь президент ГК "Инград" Антон Ежков поблагодарил за помощь в решении вопроса с жилым комплексом вице-премьера Марата Хуснуллина, Транспортную прокуратуру, а также дольщиков жилого комплекса.

Споры вокруг жилого комплекса

Судебные разбирательства вокруг ЖК"Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатовлуг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в комплексе. В августе 2021 года управление Росреестра по Москве возобновило регистрацию по рефинансированию ипотеки в ЖК "Филатов луг".

Московский городской суд 25 ноября снял обеспечительные меры с жилого комплекса "Филатов луг" в Новой Москве. Для полного устранения влияния ЖК "Филатовлуг" на работу радиолокационного комплекса на позиции "Зименки" в октябре 2021 года получил разрешение на ввод в эксплуатацию новый радиолокационный комплекс.

Жилой комплекс строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе девелопера "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса. Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал детский сад. В построенных четырех корпусах к реализации остаются 467 квартир.

В целом квартал комплексной застройки состоит из 10 монолитных корпусов и включает: два детских сада, один которых построен, школу, собственную социальную и коммерческую инфраструктуру на первых этажах.