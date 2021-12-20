В Сочи к домам 4,5 тыс. семей проведут газ до 2025 года

СОЧИ, 20 декабря. /ТАСС/. Программа догазификации позволит обеспечить газом порядка 4,5 тыс. семей в сочинских селах, сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"Проводим большую работу по программе догазификации. Реализация федерального проекта сделает более комфортной жизнь почти 4 500 семей в селах, где уже есть газораспределительные сети", - написал он.

В сообщении уточняется, что сочинцам необходимо будет оплатить оборудование и прокладку сетей непосредственно к домам, а до границ участка топливо подведут бесплатно. Также в планах усилить работу с населением, чтобы каждый житель знал об этих возможностях.

"Это сделает жизнь сельчан комфортнее. Сейчас собрано порядка 3 300 заявлений на догазификацию. Программа должна быть реализована до 2025 года", - отметил глава города.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 кубометров в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.