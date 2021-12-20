Частные дома в России из-за пандемии подорожали на рекордные 15,7% за два года

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Загородные и частные дома на территории Российской Федерации за пандемию подорожали на рекордные 15,7%. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Средний частный дом в России стоит 5,1 млн рублей. Цена за год увеличилась на 13%, а по сравнению с допандемийным периодом, за два года - на 15,7%. И сами цены, и их динамика - это исторический рекорд за всю историю наших наблюдений", - сказал он.

Согласно исследованию портала "Мир квартир", больше всего за год дома подорожали в Краснодарском крае (+42,6%), Амурской области (+39,6%), Тыве (+39,5%), Хакасии (+35,5%), Томской области (+31,2%), Республике Алтай (+30,6%), Пензенской области (+28,8%), Красноярском крае (+27,5%) и Смоленской области (+25,1%). В Московской области частные дома поднялись в цене на 8,2%, Ленинградской области - на 15,8%.

Меньше всего частные дома подорожали в Тверской (+2,1%), Саратовской (+3%) и Псковской областях (+3,7%), а также в Чувашии (+3,8%) и Иркутской области (+3,8%). Умеренная динамика отмечается в Камчатском крае (+4,9%), Сахалинской (+5,5%) и Владимирской (+6,1%) областях.

По словам Луценко, пандемия подстегнула интерес к жизни в частных домах в природном окружении, и, как следствие, привела к удорожанию такой недвижимости. "Второй фактор - стремительный рост цен на квартиры, который побудил и собственников коттеджей поднять ценники. Третий - подорожание стройматериалов, из-за которого многие люди отказались от строительства собственного частного дома, предпочтя покупку на вторичном рынке", - сказал он.