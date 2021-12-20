Все сервисы подбора недвижимости будут интегрированы с ФГИС аренды жилья

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Все действующие агрегаторы подбора недвижимости будут интегрированы с государственной платформой учета аренды жилья, сообщает в понедельник пресс-служба Минстроя России со ссылкой на замминистра Никиту Стасишина.

В министерстве прошла серия совещаний с представителями общественных организаций "Опора России" и "Деловая Россия", Российской гильдии риелторов, а также сервисов "Домклик" от Сбербанка, "Яндекса", "Авито" и "ЦИАН".

"На совещании с агрегаторами в сфере аренды недвижимости также обсудили важность развития добросовестной конкуренции на рынке аренды недвижимости. Никита Стасишин подчеркнул, что все действующие агрегаторы будут интегрированы с платформой. При этом одним из преимуществ системы для сторон договора аренды должно стать удобство работы с ней, поэтому интеграция агрегаторов с платформой будет реализована в максимально простой для пользователей форме", - говорится в сообщении.

Новая информационная система будет вести учет договоров аренды недвижимости. Главная задача сервиса - обеление рынка арендного жилья. "Речь идет о создании государственной системы, которая будет фиксировать факт заключения договора аренды, при этом подписать документ арендодатель и арендатор смогут на самой платформе, где также можно будет выбрать проект договора, предварительно проверенного юридически. Это, в свою очередь, позволит грамотно заключить сделку и обезопасить себя даже людям без специального юридического образования, не обращаясь при этом к юристам за отдельную плату", - приводятся в сообщении слова Стасишина.

Как уточнили в пресс-службе, участники совещаний поддержали необходимость формирования цивилизованного рынка аренды, обеспечивающего защиты прав всех сторон. В то же время представители бизнеса отметили, что необходимо учитывать сегмент краткосрочной аренды, поскольку он влияет не только на рынок жилищного найма, но и на развитие туристической отрасли.

В настоящее время идет разработка законопроекта о платформе учета аренды. Минстрой примет во внимание предложения и комментарии со стороны агрегаторов недвижимости и бизнес-сообщества.