Матвиенко сообщила, что показатель износа жилого фонда в Норильске превышает 47%

ТАСС, 20 декабря. Степень износа жилого фонда в Норильске является недопустимо высокой - более 47%, заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании, посвященном ходу реализации комплексного плана социально-экономического развития города.

"Показатель износа жилого фонда в Норильске недопустимо высокий - более 47%. На протяжении многих лет в городе фактически не велось строительство многоквартирных домов, поэтому сегодня, когда на это выделяются значительные средства, в первую очередь компанией "Норникель", городу нужна качественная, высокотехнологичная реновация жилищного фонда, рассчитанная на длительную эксплуатацию в условиях Арктики", - подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что особенностью Норильска является то, что коммунальных сети разных видов проложены в общем коллекторе. "Насколько я знаю, более 30% от общей протяженности магистральных коллекторов находится в ветхом или аварийном состоянии. Как следствие, любая авария, особенно в зимний период, может привести к коммунальному коллапсу с самыми печальными последствиями. Эта тема должна быть закрыта как можно скорее", - добавила Матвиенко.

"По-прежнему остается сложной экологическая ситуация. В антирейтинге Росприроднадзора среди городов с самым загрязненным воздухом, если верить этому рейтингу, [Норильск] занимает чуть ли не первое место. В ближайшее время именно с Норильска начнется эксперимент по автоматическому контролю за выбросами загрязняющих веществ. Также знаю, что "Норникель" уже приступил к активной реализации проекта по утилизации диоксида серы", - сказала спикер Совфеда.

Развитие Норильска

В феврале 2021 года было подписано четырехстороннее соглашение между Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и городской администрацией о социально-экономическом развитии Норильска. Документ предполагает проведение реновации жилищного фонда, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, строительство, реконструкцию и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, переселение проживающих в Норильске и Дудинке в районы с более благоприятными условиями.

Был определен объем совместного финансирования развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года в размере до 120,1 млрд рублей. Из них 24 млрд рублей - из средств федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - из средств "Норникеля".

Норильск - один из самых северных городов мира. В нем проживают 180 тыс. человек, 26% которых - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Новые строительные проекты в городе сейчас не реализуют. Согласно планам "Норникеля", до 2035 года будет построено порядка 100 новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м.