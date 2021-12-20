Проблему с долгостроем "Новинки Smart City" нижегородские власти хотят решить за два года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Проблему с крупным нижегородским долгостроем "Новинки Smart City" планируют решить в ближайшие два года, сообщил в понедельник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя социально-экономические итоги года в регионе.

"Планируем, что в ближайшие два года еще около 1,6 тыс. человек обретут долгожданное собственное жилье и в том числе полностью будет завершен символ обманутых дольщиков во всей стране - это "Новинки Smart City", потихонечку мы движемся к финалу", - сказал Никитин.

Строительство ЖК "Новинки Smart City" в 2014 году начал застройщик "Квартстрой центр", который в марте 2018 года был признан банкротом. Жилой комплекс стал одним из первых в стране, в отношении которого приняли решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Всего здесь было зарегистрировано около 2 тыс. обманутых дольщиков. В октябре 2019 года первые четыре дома были введены в эксплуатацию.

Два года назад Новинковский сельсовет, где расположен долгострой, присоединили к территории столицы региона. Как сообщали власти Нижнего Новгорода, одной из причин присоединения новых территорий была необходимость решить проблемы обманутых дольщиков двух больших долгостроев - "Новинки Smart City" и "Окский берег" - за счет включения этих территорий в федеральные программы финансирования.

Глеб Никитин отметил также, что с 2019 года в регионе расселено почти 4 тыс. жителей ветхого и аварийного фонда. В пресс-службе губернатора добавили, что в связи с решением правительства региона к концу 2023 года полностью расселить жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года, в октябре правление Фонда ЖКХ России одобрило заявку региона на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки на реализацию этого проекта. Сумма финансирования на 2022 и 2023 годы составит почти 7 млрд рублей. Средства направят на переселение 8,1 тыс. человек из 3,6 тыс. аварийных и ветхих жилых помещений.