Мутко заявил, что количество договоров долевого участия не уменьшится в 2022 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Гендиректор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что не ожидает падения числа договоров долевого участия в следующем году.

"По сути дела, сегодня количество договоров долевого участия не уменьшается. И я считаю, что в следующем году это приблизительно также будет. Льготная ипотека замещена была рыночной и семейной. Небольшие колебания, в 6-7%, могут быть", - рассказал он в интервью РБК, опубликованном во вторник.

Общее количество ипотечных сделок, зарегистрированных Росреестром с января по сентябрь 2021 года, составило 2,8 млн, что на 24% больше по сравнению с данными за девять месяцев прошлого года (2,3 млн). Как отмечала заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова, лидерами по регистрации ипотечных сделок за отчетный период являются Московская область (242,6 тыс.), Москва (186,5 тыс.), Краснодарский край (163,7 тыс.), Санкт-Петербург (140,5 тыс.) и Свердловская область (113,4 тыс.).