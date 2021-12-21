В Забайкалье построили первый жилой дом с использованием эскроу-счета

ЧИТА, 21 декабря. Госинспекция Забайкальского края выдала заключение о соответствии первому в регионе многоквартирному жилому дому, построенному в Чите с привлечением средств дольщиков через эскроу-счета. Об этом во вторник сообщила пресс-служба госинспекции.

"В Чите завершилось строительство жилого дома по улице Томской, 8. Госинспекция Забайкальского края провела итоговую проверку, нарушений выявлено не было. Выдано заключение о соответствии дома требованиям проектной документации. Это первый построенный жилой дом, при строительстве которого денежные средства граждан привлекались с использованием эскроу-счетов", - говорится в сообщении.

В девятиэтажном доме 135 квартир. Как уточнили в ведомстве, всего в Забайкалье строят еще восемь домов с помощью эскроу-счетов.

Счета эскроу используются для хранения средств участников долевого строительства, при этом застройщик не может снимать деньги, пока не начнет сдавать квартиры. Механизм был разработан для защиты дольщиков от ситуации, когда компания берет деньги и по какой-то причине замораживает строительство объекта.