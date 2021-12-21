Эксперты назвали выполнимым обеление 70% аренды жилья в РФ с помощью цифровой платформы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Реформа сегмента арендного жилья в России необходима, вывод из серой зоны до 2030 года более 70% этого рынка - трудная, но достижимая задача. Такое мнение ТАСС высказали в понедельник опрошенные эксперты.

Ранее стало известно, что Минстрой РФ ведет работу над законопроектом о создании государственной информационной системы (ГИС) по учету рынка арендного жилья. Ведомство планирует привлечь частных инвесторов для создания на основе концессии цифровой платформы.

Обеление 70% аренды жилья до 2030 года - задача трудная, но выполнимая, прокомментировал ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Высоких показателей обеления рынка арендного жилья можно достичь не штрафами, а только за счет удобства оказания государственной услуги по регистрации сделок с недвижимостью. Поэтому платформа должна отвечать на вопрос: зачем это не государству, а гражданам? При этом реформа арендного жилья созрела - люди перестали знать тех, кто живет с ними на лестничной площадке или в подъезде", - сказал он.

Обеление 70% аренды жилья в РФ может произойти даже раньше 2030 года, если платформа будет технологически удобна и понятна для пользователей, высказал ТАСС мнение член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Инициатива безусловно нужная. На мой взгляд, ее потребность обусловлена в первую очередь запросом арендаторов на возможность цивилизованно снять жилье, иметь возможность зарегистрироваться по месту проживания, да и иметь для этого проживания абсолютно прозрачные правовые основания. С учетом тех совершенно небольших штрафов, которые изначально фигурируют в проекте закона, очевидно, что внедрение такой платформы как раз и предполагается именно через удовлетворение запроса арендаторов", - считает он.

Как пишет в понедельник РБК со ссылкой на стратегию развития "ДОМ.РФ", до 2030 года, цифровая арендная платформа позволит вывести более 70% рынка аренды жилья из серой зоны.