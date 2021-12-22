Эксперты полагают, что средняя стоимость ипотеки в 2022 году превысит 9%

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость ипотеки в 2022 году превысит 9%, вернувшись на уровень второй половины 2019 года, следует из материалов рейтингового агентства НКР.

"Средняя стоимость новых выдач в 2022 году превысит 9%, вернувшись на уровень второй половины 2019 года. Рост произойдет за счет увеличения доли собственных программ банков, ставки по которым могут достигнуть 10%", - указано в обзоре НКР.

В агентстве также отмечают, что объем выданной ипотеки по итогам 2021 года обновит рекорд, достигнув 5,5-5,6 трлн рублей против 4,4 трлн рублей годом ранее. К концу года может быть обновлен и месячный рекорд, установленный в декабре прошлого года на отметке 560,7 млрд рублей.

"При этом в 2022 году рынок снизится на 10%, до 5,0 трлн рублей, но этот показатель будет выше, чем за любой другой год, кроме 2021. Сокращение числа выданных кредитов может достигнуть 20-25%, но будет частично компенсировано дальнейшим ростом среднего чека", - отмечают эксперты НКР.

Средний размер ипотечного кредита, по данным агентства, к концу 2022 года прибавит порядка 10% и достигнет 3,6 млн рублей. Рост чека будет отражать динамику цен на жилье. Кроме того, средний срок ипотечного кредита в следующем году может увеличиться до рекордных 23 лет по сравнению с более чем 21 годом в 2021 году. Удлинение позволяет снизить ежемесячную долговую нагрузку в условиях растущей суммы ипотечного кредита.

"Доля вторичного рынка в выдачах будет расти. На нее повлияет как снижение объема выдач по госпрограммам, так и вывод на рынок большого числа инвестиционных квартир, приобретенных в 2019-2021 годах, с дисконтом к ценам застройщиков",- резюмируют в НКР.